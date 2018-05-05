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05 Май, 2018


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Минфин разъяснил правила льготной ипотеки для многодетных семей

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в: Новости
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Семья сможет получить льготную ипотеку даже если дети родятся в последний день действия этой программы

Фото: pixabay.com

На портале нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства, в котором Министерство финансов РФ уточнило условия льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребенка.

«Изменениями в Правила также предусматривается уточнение норм Правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с Правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года», — говорится в документе.

Это значит, что любая семья, родившая второго и третьего ребенка, сможет получить ипотеку на льготных условиях даже если дети родятся в самый последний день действия программы.

Изменения предусматривают возможность установить процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых. Субсидии в свою очередь будут предоставляться, исходя из уровня ставки в 6% годовых.

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