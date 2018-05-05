Георгий Полтавченко поучаствовал в уборке мусора на берегу Финского залива

Градоначальник принял участие в акции «Чистый берег»

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и другие городские чиновники приняли участие в Всероссийской экологической акции «Чистый берег». Об этом рассказал пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в соцсетях.

Полтавченко отправился на берег Финского залива, где вместе с активистами и горожанами убирал мусор. Также в акции участвовали глава МЧС по городу Алексей Аникин и члены городского правительства.

В рамках «Чистого берега» также прошла выставка пожарно-спасательной техники.

Инициатором акции «Чистый берег» стал глава МЧС РФ Владимир Пучков. Впервые ее провели в 2014 году. В 2018 году в ней принимают участие около 1,5 тысяч петербуржцев.