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07 Май, 2018


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Руферы прогулялись по мосту Бетанкура средь бела дня

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в: Новости
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Экстремалы забрались на пилон, а затем запустили квадракоптер

Фото: YouTube/Urban Dreams

Петербургские любители экстремальных приключений Urban Dreams опубликовали на своем канале в YouTube новое видео, в котором они пробираются на стройку моста Бетанкура.

Молодые люди оказались на объекте средь бела дня, но не вызвали у строителей никаких подозрений.

По техническим ходам руферы забрались на 46-метровый пилон, а затем запустили квадракоптер, последив за мостом с высоты птичьего полета.

Ранее команда Urban Dreams уже пробилась на строящиеся станции петербургской подземки и на крышу стадиона «Санкт-Петербург».

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