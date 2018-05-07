Руферы прогулялись по мосту Бетанкура средь бела дня

Экстремалы забрались на пилон, а затем запустили квадракоптер

Петербургские любители экстремальных приключений Urban Dreams опубликовали на своем канале в YouTube новое видео, в котором они пробираются на стройку моста Бетанкура.

Молодые люди оказались на объекте средь бела дня, но не вызвали у строителей никаких подозрений.

По техническим ходам руферы забрались на 46-метровый пилон, а затем запустили квадракоптер, последив за мостом с высоты птичьего полета.

Ранее команда Urban Dreams уже пробилась на строящиеся станции петербургской подземки и на крышу стадиона «Санкт-Петербург».