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07 Май, 2018


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В ночь на четверг петербургское метро будет работать круглосуточно

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в: Новости
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С 2:00 до 4:30 пассажиры не смогут приобрести проездные билеты

Фото: википедния

В День Победы, 9 мая, петербургский метрополитен будет работать круглосуточно. Об этом рассказали в пресс-службе подземки города на Неве.

Уточняется, что в ночь на 10 мая на вход и выход будут открыты все станции, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино».

А также вестибюля 2 станции «Невский проспект» и вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Спасская» и «Достоевская».

С 2:00 до 4:30 пассажиры не смогу пополнить свои проездные билеты или купить новые. Об этом необходимо будет позаботиться заранее.

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