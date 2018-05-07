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07 Май, 2018


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В Буграх начинают строить новый квартал на 140 тысяч «квадратов» жилья

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в: Новости
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Реализовать проект планируется за 5 лет

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» приступила к реализации проекта комплексного освоения территорий «Северная Капелла» в Ленинградской области в Буграх. За 5 лет здесь предполагается возвести новый квартал на 140 тысяч «квадратов» жилья.

Как сообщает БН, это девять домов высотой по 12 этажей. Кроме жилья здесь появится 2 детских сада на 80 и 195 мест и школа на 611 мест, физкультурный комплекс, паркинги, автостоянок и т.д.

В проекте девелопером заявлено 7 очередей, возвести которые планируется за 5 лет.

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