Петербург в День города ожидает Большой велопарад

Мероприятие организовано в поддержку велодвижения в России

В Петербурге в День города, 27 мая, пройдет грандиозный велопарад, который направлен в поддержку велодвижения в рамках единого дня велопарадов в России. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

В 10:00 велосипедистов ждут на пересечении улицы Жуковского с Литейным проспектам. Там будут сформированы колонны парада, которые в 11 утра отправятся до парка 300-летия.

Развлекать участников велопарада будут музыкальные коллективы и специально организованные точки с едой – фудкорты.