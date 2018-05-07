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07 Май, 2018


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Петербург в День города ожидает Большой велопарад

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в: Новости
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Мероприятие организовано в поддержку велодвижения в России

Фото: flickr.com

В Петербурге в День города, 27 мая, пройдет грандиозный велопарад, который направлен в поддержку велодвижения в рамках единого дня велопарадов в России. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

В 10:00 велосипедистов ждут на пересечении улицы Жуковского с Литейным проспектам. Там будут сформированы колонны парада, которые в 11 утра отправятся до парка 300-летия.

Развлекать участников велопарада будут музыкальные коллективы и специально организованные точки с едой – фудкорты.

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