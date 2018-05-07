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07 Май, 2018


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СМИ: «Газпром» может купить апартаменты у «повара Путина» Евгения Пригожина

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в: Новости
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Открыться апарт-отель Lahta Plaza должен к осени этого года уже после мундиаля

Компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», связываемая с миллиардером Евгением Пригожиным, намерена к осени этого года открыть апарт-отель Lahta Plaza в Приморском районе Петербурга по близости от будущей штаб-квартиры «Газпрома» ОДЦ «Лахта-центр». Однако произойдет уже после окончания турниров Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает NSP cо ссылкой на собственные данные, сейчас стройка, которая стартовала в 2013 году, подходит к завершению. В апарт-отеле на 10 тысяч «квадратов» предусмотрено 111 номеров трёх типов: студии (37 кв.м), двухкомнатные (48 кв.м) и трёхкомнатные (от 52 до 77 «квадратов»).

Отелю предстоит получить сертификат на 4 «звезды».

При этом издание не исключает, что жилая недвижимость, как минимум, в 5 корпусах может быть продана «Газпрому» под корпоративные квартиры для клиентов по случаю близкого соседства.

 

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