жк днепропетровская 37

07 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

ТРК Сити Молл ждет серьезное обновление

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Оператор торгового центра поменяет функциональные зоны и благоустроит парковку

Фото: Fortgroup

Компания Fortgroup, собственник торгового центра Сити Молл намерена провести реконцепцию объекта. В этом оператору поможет архитектурное бюро Chapman Taylor.

В частности, компания намерена реконструировать центральный вход в ТРК, эскалаторы будут перенесены в центр галереи, над атриумом будут перекинуты пешеходные мостики. Изменения ждет и состав арендаторов: будут усилены зоны fashion-галерей 1-го и 2-го этажа, действующие крупные арендаторы расширят площади, на 3-м этаже станет больше детских товаров.

Фудкорт переедет на 4й этаж в зону панорамного остекления. На крыше торгового центра откроется новый панорамный ресторан. Изменения коснутся и прилегающей территории, говорят в компании: парковка будет благоустроена, появится новое зонирование для автомобилей и пешеходов.

В общем целом Fortgroup хочет создать несколько особых тематических «зон притяжения» — City Plaza, City Square, City Avenue, City Boulevard, City Park, City Garden, City Diner.

Основанная в 2011 году, Fortgroup сейчас управляет 10 торговыми комплексами в Петербурге общей площадью 500 тыс кв. м и активно выходит на столичный рынок. Совладельцами различных входящих в холдинг компаний являются Максим Левченко и кипрская «Эскамер Инвестментс Лимитед».

Сам ТРК Сити Молл Fortgroup купил в 2012 году в рамках распродажи банкротящегося холдинга «Макромир».

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X