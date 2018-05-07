ТРК Сити Молл ждет серьезное обновление

Оператор торгового центра поменяет функциональные зоны и благоустроит парковку

Компания Fortgroup, собственник торгового центра Сити Молл намерена провести реконцепцию объекта. В этом оператору поможет архитектурное бюро Chapman Taylor.

В частности, компания намерена реконструировать центральный вход в ТРК, эскалаторы будут перенесены в центр галереи, над атриумом будут перекинуты пешеходные мостики. Изменения ждет и состав арендаторов: будут усилены зоны fashion-галерей 1-го и 2-го этажа, действующие крупные арендаторы расширят площади, на 3-м этаже станет больше детских товаров.

Фудкорт переедет на 4й этаж в зону панорамного остекления. На крыше торгового центра откроется новый панорамный ресторан. Изменения коснутся и прилегающей территории, говорят в компании: парковка будет благоустроена, появится новое зонирование для автомобилей и пешеходов.

В общем целом Fortgroup хочет создать несколько особых тематических «зон притяжения» — City Plaza, City Square, City Avenue, City Boulevard, City Park, City Garden, City Diner.

Основанная в 2011 году, Fortgroup сейчас управляет 10 торговыми комплексами в Петербурге общей площадью 500 тыс кв. м и активно выходит на столичный рынок. Совладельцами различных входящих в холдинг компаний являются Максим Левченко и кипрская «Эскамер Инвестментс Лимитед».

Сам ТРК Сити Молл Fortgroup купил в 2012 году в рамках распродажи банкротящегося холдинга «Макромир».