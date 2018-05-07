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07 Май, 2018


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Власти Ленобласти рассчитывают по итогам ПМЭФ подписать свыше 10 контрактов с инвесторами

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в: Новости
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Впрочем, о каких именно проектах идет речь, пока неизвестно

По традиции в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице в «Экспофоруме» с 24 по 26 мая, власти Ленобласти представят свой информационный стенд.

Предполагается, что на его площадке будет подписано свыше 10 контрактов с инвесторами и партнерами в сфере производства, сельского хозяйства, подготовки кадров, проведет сессию деловых переговоров с главами российских и зарубежных компаний.

Впрочем, о каких именно проектах идет речь, пока неизвестно

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко примет участие в деловой программе форума, посетит пленарное заседание, а также выступит в ходе заседаний нескольких круглых столов. Александр Дрозденко также приглашен к участию в межстрановых диалогах «Россия – Франция» и «Россия – Финляндия».

 

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