жк днепропетровская 37

07 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

КИО решил не отдавать «Дом причта» лютеранской церкви Ингрии

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Здесь, как считали церковники, жили на постое пастеры

Комитет имущественных отношений (КИО) вынес решение отказать евангелическо-лютеранской церкви Ингрии в передаче в собственность бывшего жилого и учебного дома «Дом причта» на Кирочной улице,8, в Центральном районе.

«Согласно архивным справкам… исторически в здании находились Мариинский приют для девочек и Сиротский дом для мальчиков (помещения для приходских сирот), остальные помещения сдавались в наем под торговые заведения и квартиры… На основании изложенного, здание не может быть отнесено к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано в собственность религиозной организации в рамках Федерального закона», — цитирует «РИА — недвижимость» служебные материалы ведомства.

В этом доме, как были уверены церковники, жили на постое пастеры и служители культа.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X