КИО решил не отдавать «Дом причта» лютеранской церкви Ингрии

Здесь, как считали церковники, жили на постое пастеры

Комитет имущественных отношений (КИО) вынес решение отказать евангелическо-лютеранской церкви Ингрии в передаче в собственность бывшего жилого и учебного дома «Дом причта» на Кирочной улице,8, в Центральном районе.

«Согласно архивным справкам… исторически в здании находились Мариинский приют для девочек и Сиротский дом для мальчиков (помещения для приходских сирот), остальные помещения сдавались в наем под торговые заведения и квартиры… На основании изложенного, здание не может быть отнесено к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано в собственность религиозной организации в рамках Федерального закона», — цитирует «РИА — недвижимость» служебные материалы ведомства.

В этом доме, как были уверены церковники, жили на постое пастеры и служители культа.