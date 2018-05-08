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09 Май, 2018


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Главный синоптик Петербурга дал прогноз на День Победы

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в: Новости
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Александр Колесов уверен, что осадков ждать не стоит

Фото: wikimedia.com

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал благоприятный прогноз погоды на День Победы. Об этом пишет «Петербургский дневник».

По словам специалиста, 9 мая в городе на Неве будет солнечная погода, которую не омрачат осадки. Впрочем, в город во вторник придет холодный воздух, поэтому термометр покажет на 2-4 градуса меньше, чем сегодня.

Сегодня, 8 мая, в Петербурге солнечная погода и +18 градусов. В среду похолодает до +16, а в четверг вновь будет потепление – до +20 градусов.

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