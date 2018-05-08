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09 Май, 2018


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Дорожные работы перекроют два съезда на КАД

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в: Новости
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Закрывать трассу для водителей будут глубокой ночью

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

НА КАД в Северной столице продолжаются дорожные работы, которые приведут к закрытию нескольких съездов. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным организации, 9 мая с 1:00 до 4:00 на развязке КАД с дорогой Петродворец – Кейкино будут полностью перекрыты два съезда.

Блокировка вступает в силу с внутреннего кольца в сторону деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти и с внешнего кольца в Санкт-Петербург, в сторону Петергофа.

Автомобилистов о закрытии съездов предупредят временными знаками, сигнальными фонарями и водоналивными барьерами.

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