Дорожные работы перекроют два съезда на КАД

Закрывать трассу для водителей будут глубокой ночью

НА КАД в Северной столице продолжаются дорожные работы, которые приведут к закрытию нескольких съездов. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным организации, 9 мая с 1:00 до 4:00 на развязке КАД с дорогой Петродворец – Кейкино будут полностью перекрыты два съезда.

Блокировка вступает в силу с внутреннего кольца в сторону деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти и с внешнего кольца в Санкт-Петербург, в сторону Петергофа.

Автомобилистов о закрытии съездов предупредят временными знаками, сигнальными фонарями и водоналивными барьерами.