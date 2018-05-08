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09 Май, 2018


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Ко Дню Победы с улиц Петербурга вывезли 700 тонн мусора

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в: Новости
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Уборка перед 9 мая в городе шла всю неделю днем и ночью

Фото: pixabay.com

За первую неделю мая 2018 года дорожные предприятия Санкт-Петербурга вывезли с улиц города около 7 тысяч тонн мусора. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Перед Днем Победы город на Неве убирали в дневные и в ночные часы. За неделю подметальные машины отработали около 1905 смен.

Всего за семь дней с улиц вывезли 7 тысяч тонн смета и более 700 тонн мусора. На промывку дорог и тротуаров ушло 47 тысяч кубометров воды.

Сегодня, 8 мая, на улицах Петербурга работают около 500 единиц уборочной техники и примерно тысяча дворников.

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