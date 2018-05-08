Ко Дню Победы с улиц Петербурга вывезли 700 тонн мусора

Уборка перед 9 мая в городе шла всю неделю днем и ночью

За первую неделю мая 2018 года дорожные предприятия Санкт-Петербурга вывезли с улиц города около 7 тысяч тонн мусора. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Перед Днем Победы город на Неве убирали в дневные и в ночные часы. За неделю подметальные машины отработали около 1905 смен.

Всего за семь дней с улиц вывезли 7 тысяч тонн смета и более 700 тонн мусора. На промывку дорог и тротуаров ушло 47 тысяч кубометров воды.

Сегодня, 8 мая, на улицах Петербурга работают около 500 единиц уборочной техники и примерно тысяча дворников.