Кооператив долгостроя «Воронцов» в Ленобласти готовится получить землю и начать достройку

ЖСК «Охтинский» готовится получить актив и выйти на стройку

Арбитраж Петербурга и области 17 мая рассмотрит дело о передаче земельного участка и недостроенного ЖК «Воронцов» в пользу ЖСК «Охтинский». В кооператив объединились дольщики застройщика «Спецкапстрой Спб» (прошел процедуру банкроства) после томительного ожидания своих квартир.

Как отмечают в строительном блоке областной администрации, Дирекция комплексного развития Ленинградской области (КРТ ЛО) и ЛеноблАИЖК помогут кооперативу в достройке и готовы скрепить отношения с ЖСК «Охтинский» на бумаге.

Ожидается, что кооператив соберется 19 мая для подписания соглашений и инвестдоговора, после этого ЛеноблАИЖК выделит средства на достройку объекта. В частности, ЛеноблАИЖК на собственные средства сделает проект здания, получит положительное заключение экспертизы, разрешительную документацию, сделает подготовительные работы на площадке. После этого к достройке привлекут подрядчика, его услуги будут оплачены за счет продажи свободных квартир.

«Строительство дома потребует до двух лет. Согласно позиции властей Ленинградской области, дольщики получат свои квартиры без доплат», — рассказали в администрации.

Строительство жилого комплекса «Воронцов» из двух 12-тиэтажных зданий началось ООО «Спецкапстрой СПб» в 2013 году. Возведение дома было остановлено в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет застройщика.