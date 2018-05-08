«Балтийская жемчужина» ждет итога следственных действий по топ-менеджеру, уличенному в подкупе

Китайцы не приветствуют коррупцию

Застройщик «Балтийская жемчужина» прокомментировал ситуацию с задержанием топ-менеджера компании. Напомним, накануне полиция арестовала Вячеслава Мошарина, руководителя департамента по управлению строительством застройщика по подозрению в коммерческом подкупе. Управленец был арестован в момент передачи ему 1,8 млн рублей. По версии следствия, деньги он получил в качестве вознаграждения от компании ООО «Русдом» за выбор подрядчика, который обязался вывозить мусор со строительных площадок.

«ЗАО «Балтийская жемчужина» крайне негативно относится к любым коррупционным действиям, компания строго соблюдает требования российского законодательства в каждом из направлений своей деятельности. Информацию о задержании Мошарина В.В. ЗАО «Балтийская жемчужина» получила от следственных органов и ждет результатов следствия» — заявила Ася Левнева, директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина».