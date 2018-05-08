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09 Май, 2018


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Горсуд оставил в силе приговор Вячеславу Нотягу: 3 года исправительной колонии

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в: Новости
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Впрочем, судьи признали также, что в ходе разбирательств имелись процессуальные неточности

Городской суд Петербурга встал на сторону прокуратуры Северной столицы и отказал адвокатам Вячеслава Нотяга в отмене или смягчении приговора. Таким образом, экс-депутату городского парламента все-таки придется отправиться в исправительную колонию строгого режима на 3 года, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Впрочем, там отмечают, что в ходе разбирательств имелись некие процессуальные неточности. Какие именно, не разглашается.

Напомним, теперь экс-депутата ЗАКСа Вячеслава Нотяга задержали 21 апреля 2016 года. По версии следствия, он требовал от компании «Воин-В» взятку за спокойное течение строительных работ в квартале реновации. Следователи посчитали, что всего бывший депутат получил за это 1,2 млн рублей. Нотяг факт взятки не признает. Кроме того, господин Глущено включил в схему преступного молчания и депутата Сергея Никешина: ему он якобы перечислил около 500 тысяч рублей. При этом 18 января этого года суд приговорил Вячеслава Нотяга к 3 годам в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей и лишили права занимать должности в государственных органах власти.

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