Песков о назначении Мутко главным по стройкам: это прерогатива Медведева

Пресс-секретарь главы государства не исключил, что кандидатуры могли обсуждаться и согласовываться

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новый состав кабинета министров. Он заявил, что все предложения по выбору кандидатов являются прерогативой Дмитрия Медведева.

Как напоминает «РИА-недвижимость», Антон Силуанов будет отвечать теперь за финансово-экономический блок, Дмитрий Козак — промышленность и энергетику, Виталий Мутко станет вице-премьером по строительству.

«Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место. Но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета — предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в его кабинет», — цитирует агентство Дмитрия Пескова.

Ранее Виталий Мутко занимал должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Он также отвечал за вопросы возведения и реконструкции российских стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года.