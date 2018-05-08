Девелопер ЖК One Trinity Place одержал победу над ЗакСом в суде

Застройщиками уже выиграна часть исков по поправкам в закон о ЗНОП по скверам на Петроградской стороне

Городской суд Петербурга во вторник, 8 мая, встал на сторону девелопера ЖК One Trinity Place ООО «Цветение сливы» по иску о признании незаконными корректировок в городской закон о ЗНОП, утвержденных депутатами ЗАКСа.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним, в рамках изменений в документ народные избранники хотели полностью «закрыть» Петроградскую сторону для застройщиков. Свой жилой комплекс ООО «Цветение сливы» возводит на набережной Адмирала Лазарева, 22.

Отметим также, что ранее Горсуд уже вставал на сторону застройщиков 26 марта. В судебном порядке было установлено, что частные земли в зоны зеленых насаждений соответствующим законом переводить под скверы нельзя.

Так, компании «Балтийская коммерция» удалось вычеркнуть из текста закона свой проект в квартале между ул.Корпусной, ул.Средней Колтовской, ул.Малой Зелениной, ул.Петергофской. Компания намеревалась построить здесь жилье. В итоге участок исключен из закона о зеленых насаждениях с момента вступления решения суда в силу.

Компания «Статус Эр» оспорила включение в закон о зеленых насаждениях участка на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Речь идет о проекте «Кингдом» от «Аквилон-Инвест». К этому проекту у Макарова была личная неприязнь, о стройке спикер отзывался как об очевидной «уплотнительной застройке». И это при том, что ранее на участке не было сквера, а была стихийная стоянка. Отметим, что у здания уже есть фундамент и работы на объекте, по данным Stroypuls.ru уже возобновлены.