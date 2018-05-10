Смольный опубликовал «Полезную карту петербургского метро»

Кроме станций подземки, в ней содержится ценная информация по маршруткам и т.д.

Власти Петербурга опубликовали в социальных сетях так называемую «Полезную карту петербургского метро». В этом документе также содержатся информация о памятниках около станций и маршрутках, курсирующих на городских улицах между различными объектами метрополитена.

Ранее стало известно, что на схему городского метро нанесены станции «Беговая» и «Новокрестовская». В «Метрополитене» заверяют, что их введут в эксплуатацию уже в мае, однако конкретные даты не называются.