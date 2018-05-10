Ленобласть получила грант на 100 млн рублей на новую ледовую арену

Объект построят во Всеволожске

Хоккейная команда «Флагман» 47 региона впервые в истории завоевала почетный трофей — Кубок Крутова, а вместе с ним и получила грант на 100 млн рублей на строительство новой ледовой арены. Об этом сообщает пресс-служба Ленобласти.

Глава 47 региона Александр Дрозденко уже поздравил с победой хоккейную команду, в которую входят двое его заместителей – Андрей Бурлаков и Михаил Москвин и поддержал идею строительства ледового стадиона во Всеволожске.

Всеволожская команда стала обладателем главного трофея Ночной хоккейной лиги в самом престижном и представительном дивизионе «Любитель 40+», переиграв в финальном матче «Торнадо» из Республики Татарстан со счетом 3:0.

Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, фактически — любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года. Задача Ночной лиги — развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в фестивале Ночной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.