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11 Май, 2018


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Ко Дню Военно-Морского флота в Кронштадте появится новый памятный знак

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в: Новости
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Его установят за счет внебюджетных источников

Правительство Петербурга разработало проект постановления «Об установке памятного знака Триумф Российского флота». Объект появится ко Дню Военно-Морского флота 2018 года на площади у Кронштадтского собора.

Как стало известно по итогам совещания в Смольном с участием вице-губернатора Игоря Албина, памятный знак установят за счет внебюджетных средств. Благоустройством прилегающей территории займется администрация Кронштадтского района, переносом опор освещения и подсветкой памятного знака – ГУП «Ленсвет».

Как рассказали в пресс-службе вице-губернатора, с инициативой об установке монумента на Якорной площади в Кронштадте ранее выступило МОО «Женское православно-патриотическое общество.

«Памятный знак устанавливается в целях увековечивания памяти о первом морском параде Петра I, проходившем в Кронштадте в честь создания Российского флота. Уже в наши дни Кронштадт принимает Главный Военно-морской парад России, что имеет важное патриотическое значение для общества, для молодежи. Установка монумента с мозаичным воспроизведением картины «Триумф Российского флота» послужит укреплению морских традиций нашей страны и статуса Петербурга как морской столицы», — подчеркнул Игорь Албин.

 

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