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11 Май, 2018


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Власти Ленобласти: ТПУ в Кудрово появится в 2027 году

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в: Новости
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Объект сможет обслуживать более 20 тысяч человек ежедневно

фото: интернет-издание «Общественный контроль»

Станция метро в Кудрово должна открыться в 2025 году. После этого, еще через 2 года здесь завершатся работы по созданию ТПУ, который сможет обслуживать более 20 тысяч пассажиров ежедневно.

Об этом сообщил начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов, комментируя сроки открытия городской подземки в 47 регионе.

По словам чиновника, в настоящее время в Ленинградской области разрабатывается проект планировки и межевания территории транспортно-пересадочного узла «Кудрово», включающего будущий вестибюль станции метрополитена, автовокзал и перехватывающие парковки.

«После выполнения технико-экономического обоснования строительства продолжения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, конкурс на предпроектную разработку которого недавно объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры, Ленинградская область выполнит разработку проекта планировки и межевания территории линейного объекта (линии метрополитена), включая станцию, вентиляционные шахты и электродепо», — отметил он.

Примечательно, что зимой прошлого года проект ТПУ уже рассматривался на Градсовете 47 региона. Документацию по планировке территории под перспективное размещение транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Кудрово готовила ООО «Студия 38» Константина Щербина. Заказчиком работ выступило АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти».

Согласно проекту, в единый узел проектировщики связали перспективный вестибюль станции метро «Юго-Восточная» (Кудрово), автовокзал, разворотные кольца и остановки общественного транспорта, перехватывающие парковки, а также перспективное примыкание двух перронов Октябрьской железной дороги (остановка «Заневский пост»).

Предполагалось, что сам хаб будет напоминать крест. Однако проект архитекторы «зарубили», хотя власти Ленобласти уже и называли даже инвесторов.

В Кудрово компания «Патриот-Девелопмент» возводит ЖК «КудроВО!», «Полис Групп» строит ЖК «ПаркЛэнд», ЦДС завершает достройку ЖК «Весна -3», Setl City – ЖК «Семь Столиц, квартал Лондон». Компания «Строительный трест» планирует к третьему кварталу 2022 года завершить масштабный проект «Капитал» в Кудрово и ввести в эксплуатацию к этому сроку последний объект – ЖК «Архитектор».

 

 

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