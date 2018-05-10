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11 Май, 2018


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В Ленобласти завершается отопительный сезон

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в: Новости
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Но в случае необходимости тепло вернется с социальные объекты

В связи с прохождение отметки температуры воздуха + 8 градусов в течение 5 дней в Ленинградской области принято решение о завершении отопительного сезона.

В связи с установившейся теплой погодой с 10 мая прекращается теплоснабжение потребителей Волосовского, Лужского, Сланцевского районов и города Сосновый Бор, а также в ряде сельских и городских поселений Тосненского, Тихвинского, Приозерского, Ломоносовского, Кингисеппского районов. В Гатчинском районе отопительный сезон 2017-2018 годов был закончен 7 мая.

В случае необходимости (понижения среднесуточной температуры) комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области рекомендует проводить периодическое протапливание социальных объектов, школ, детских садов.

«Ежегодная поддержка муниципальных образований позволила обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения и снизить аварийность на тепловых сетях. Так, в осенне-зимний период 2017-2018 годов в регионе произошло почти на 50% меньше аварий, чем за аналогичный период 2016-2017 годов», — сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу 47 региона Андрей Гаврилов.

 

 

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