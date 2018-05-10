В Коломягах начали демонтировать гаражи: внезапно и через год после угроз

Участок зачистят до 30 мая

Работники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) в четверг, 10 мая, приступили к сносу гаражей в Коломягах на Вербной улице. Уже «зачищены» ворота и пост охраны.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на читателя, ликвидировать все объекты планируется к 30 мая. Гражданам предложили убрать объекты самостоятельно.

По мнению чиновников, гаражи строят незаконно, так как договор с общественной организацией «Планер — общество собственников и нанимателей гаражей» расторгли еще в 2004 году, а в 2009-м суд подтвердил право города выселить автовладельцев с территории.

Напомним, ЦПЭИГИ обещал снести гаражи еще в июне прошлого года. Но тогда дальше угроз дело не зашло. Надел хотели расчистить под строительство спорткомплекса для футбольного клуба «Коломяги». Предполагалось, что это будет тренировочная база для занятий детей школьного возраста. В составе спортивного комплекса было предусмотрено футбольное поле с подогревом для круглогодичных занятий и крытые спортивные залы. Территория спортивного комплекса будет иметь круглосуточную охрану, собственную парковочную зону и благоустройство согласно требованиям Правил землепользования и застройки.

Отметим, что еще несколько лет назад законность кооператива ни у кого сомнений не вызывала. А на тот момент вице-губернатор Владимир Лавленцев даже выделил стену гаражного комплекса в качестве единственного в городе официального поля для творчества «граффитистов».