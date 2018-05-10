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11 Май, 2018


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Вершину небоскреба в Лахте покорили промышленные альпинисты

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в: Новости
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Видео с захватывающими видами появилось в социальных сетях

Фото: Instagram/Лахта центр

Северную столицу показали с самой высокой точки небоскреба в Лахте. Видео, снятое промышленными альпинистами, появилось в официальном паблике «Лахта Центра» в Instagram.

Ранним утром два монтажника, проводя работы по замене страховочной системы на шпиле, забрались на самый высокий небоскреб Старого Света.

С погодой, судя по видео, специалистам повезло, было ясно и солнечно. Теперь каждый желающий может полюбоваться видом с высоты примерно 462 метра.

Добавим, что на поверхности шпиля выбиты цифры «462 000». Это значит, что строители измеряют высоту небоскреба в миллиметрах.

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