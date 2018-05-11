Смольный отказался создавать парк на месте бывшего Театра Пугачевой

Но и разрешение на строительство гостиниц здесь пока не выдано

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не считает возможным создавать парк на месте бывшего Театра Аллы Пугачевой в устье реки Смоленки. Об этом говорится в ответе на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, апеллировавшего к градоначальнику соответствующими предложениями местных активистов и градозащитников. Парк хотели разбить на двух наделах на улице Кораблестроителей, западнее пересечения с Новосмоленской набережной, и одном участке на Морской набережной.

Как считает Георгий Полтаченко, земли не входят в состав территорий ЗНОП. Поэтом Создание парка не представляется возможным. При этом комитет имущественных отношений Смольного по программе «Строительство сети гостиниц массового сегмента на территории Санкт-Петербурга» заключил с компанией «Новые территории девелопмент» договоры аренды на инвестиционных условиях двух участков на Кораблестроителей до 24 мая 2023 года. Сейчас ООО «Приоритет» ведет инженерно-геологические изыскания по проекту. Однако разрешение на возведение гостиниц пока не выдано.

Напомним, в рамках предыдущего проекта Театра Пугачевой на Васильевском острове в Петербурге предполагалось создать культурно-деловой комплекс в форме буквы «П», включающий концертный зал-трансформер. В его составе планировалось возведение 40 тысяч кв. метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Проект оценивался в 400 миллионов долларов.

Однако петербургские активисты инициировали судебное разбирательство, в результате которого Верховный суд РФ в октябре 2014 года признал несоответствие генплану Петербурга правил застройки территории, где планировалось возвести Театр Пугачевой. В декабре 2014 года правительство Петербурга издало новое постановление, отменившее предыдущее решение о выделении театру земельного участка, после чего между Смольным и ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» начались бесконечные судебные разбирательства. Затем в конце 2016 года стало известно, что певица покинула проект.