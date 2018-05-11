«Залив островов»: Смольный оценит возможность уменьшить Невскую губу

Город намерен активно заниматься намывом территорий в будущем

Власти Северной столицы обратились к экспертам с просьбой посчитать, насколько можно уменьшить площадь Невской губы, чтобы город на Неве не смыло.

Как пишет «Фонтанка», подобное обоснование пригодилось бы для мегапроекта «Залив Островов» у Лахты, который, предположительно, имеет отношение к строителю и ресторатору Евгению Пригожину.

Конкурс комитета по градостроительству и архитектуре предполагает выполнение работ «по обоснованию минимально возможной (допустимой) площади зеркала воды Невской губы Финского залива, обеспечивающей нормальное функционирование Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений».

Из документации проекта следует, что Петербург в будущем будет активно заниматься намывом территорий, а для этого необходимо понимание, ка далеко можно зайти в уменьшении Невской губы.

В текущем году города планирует около 50 гектаров намывных территорий, к 2025 году их должно быть уже 1000 гектаров. Подрядчику необходимо выполнить расчеты и разработать карты возможных зон затопления на 2018-2020 годы и на 2050 год с учетом изменений уровня моря. Цена контракта – 10,1 миллиона рублей.

Отметим, что в последнее десятилетие в Петербурге уже заявлялось, как минимум, о 2-х крупных проектах по созданию намывных территорий. Однако, о намывах под Сестрорецком и под Кронштадт давно ничего не слышно. Пока что «со скрипом» намываются земли на Васильевском острове.