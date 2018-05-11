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11 Май, 2018


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Прихожане помещали защитникам парка Интернационалистов

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в: Новости
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Активисты не смогли согласовать митинг, намеченный на 22 мая

Фото: «Защитим парк Интернационалистов!»/ВКонтакте

Защитники парка Интернационалистов в Петербурге не смогли согласовать митинг 22 мая из-за проведения на указанном участке культурно-массового мероприятия с участием прихожан церкви Георгия Победоносца.

Об этом сами активисты рассказали в социальных сетях. Впрочем, власти дали митингующим место для акции, правда, лишь в Удельном парке, который располагается на другом конце города.

Возле парка Интернационалистов планируют строить торговый центр с океанариумом. Этот участок был формально исключен из состава парка, хотя и продолжает являться его частью.

Смольный переносить строительство ТРК на пустую альтернативную площадку в Купчино пока не стал.

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