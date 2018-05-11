Прихожане помещали защитникам парка Интернационалистов

Активисты не смогли согласовать митинг, намеченный на 22 мая
Защитники парка Интернационалистов в Петербурге не смогли согласовать митинг 22 мая из-за проведения на указанном участке культурно-массового мероприятия с участием прихожан церкви Георгия Победоносца.
Об этом сами активисты рассказали в социальных сетях. Впрочем, власти дали митингующим место для акции, правда, лишь в Удельном парке, который располагается на другом конце города.
Возле парка Интернационалистов планируют строить торговый центр с океанариумом. Этот участок был формально исключен из состава парка, хотя и продолжает являться его частью.
Смольный переносить строительство ТРК на пустую альтернативную площадку в Купчино пока не стал.