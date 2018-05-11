К концу мая на намыве Васильевского острова появится первая дорога

Ее длина превысит 300 метров

Компания Seven Suns Development начинает возведение участка бульвара Головнина на намывных территориях Васильевского острова. Трасса станет здесь первой, ее длина превысит 300 метров, а ширина – без учета примыкающих к корпусам пешеходных зон – около 45 метров, сообщает БН.

На дороге появится 2 односторонних проезда шириной от 6 до 7 метров каждый. Кроме того, вдоль дороги высадят деревья, организуют пешеходные дорожки и создадут парковку на 100 машин.

Построить трассу планируется до конца мая.