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11 Май, 2018


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К концу мая на намыве Васильевского острова появится первая дорога

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в: Новости
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Ее длина превысит 300 метров

Компания Seven Suns Development начинает возведение участка бульвара Головнина на намывных территориях Васильевского острова. Трасса станет здесь первой, ее длина превысит 300 метров, а ширина – без учета примыкающих к корпусам пешеходных зон – около 45 метров, сообщает БН.

На дороге появится 2 односторонних проезда шириной от 6 до 7 метров каждый. Кроме того, вдоль дороги высадят деревья, организуют пешеходные дорожки и создадут парковку на 100 машин.

Построить трассу планируется до конца мая.

 

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