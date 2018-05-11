Минстрой РФ намерен увеличить количество энергосервисных контрактов вдвое

Будет упрощена процедура заключения энергосервисного договора

Министерство строительства и ЖКХ подготовило проект федерального закона, который удвоит число заключаемых энергосервисных контрактов, сообщил и.о. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

«Разработанный Минстроем России законопроект предусматривает упрощение процедуры заключения энергосервисного договора — контракта, в рамках которого за счет энергосервисной компании проводятся энергоэффективные работы, например, утепление фасадов или установка индивидуальных тепловых пунктов. Компенсация вложений происходит за счет возникающей экономии», — заявил чиновник.

Предполагается, что решение о заключении такого контракта примет большинство собственников на собрании простым большинством голосов. Требование законодательства о необходимости подписания энергосервисного договора каждым собственником помещений в отдельном многоквартирном доме может быть исключено.

«Сегодня энергосервисная компания должна подписать договор с каждым собственником, что зачастую делает энергосервис просто невозможным — квартира может сдаваться в аренду, собственник может просто отказываться принимать участие в подобных обсуждениях и так далее. Самый сложный этап энергосервиса — это убеждение собственников, что, конечно, существенно замедляет процесс модернизации жилья в нашей стране. Если решение о таких работах, как и все прочие решения в целом по дому, будут приниматься собранием собственников, то мы прогнозируем увеличение числа заключаемых контрактов не менее чем в два раза»,- уточнил господин Мень.