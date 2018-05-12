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12 Май, 2018


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Парки и скверы по заказу петербуржцев обойдутся в 17,5 миллиардов рублей

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в: Новости
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Смольный отобрал 300 предложений из 645 присланных жителями города

Фото: википедия

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел заседание, в ходе которого обсуждался вопрос об организации исполнительными органами и органами местного самоуправления предложений петербуржцев по благоустройству города. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Опрос горожан проводился в день выборов президента России, 18 марта. Всего поступило 645 инициатив в области благоустройства и формирования комфортной городской среды. Специалисты заявки проанализировали и выбрали 300 самых внятных предложений. На них город выделит 17,5 миллиардов рублей.

Среди заявок: строительство детских садов, посадка деревьев, установка скамеек, организация площадок для выгула собак и ремонт ряда дорог.

Полтавченко поручил скорректировать госпрограмму города с учетом этих предложений, а также сделать единый документ со сроками и объемами инвестиций.

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