Парки и скверы по заказу петербуржцев обойдутся в 17,5 миллиардов рублей

Смольный отобрал 300 предложений из 645 присланных жителями города

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел заседание, в ходе которого обсуждался вопрос об организации исполнительными органами и органами местного самоуправления предложений петербуржцев по благоустройству города. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Опрос горожан проводился в день выборов президента России, 18 марта. Всего поступило 645 инициатив в области благоустройства и формирования комфортной городской среды. Специалисты заявки проанализировали и выбрали 300 самых внятных предложений. На них город выделит 17,5 миллиардов рублей.

Среди заявок: строительство детских садов, посадка деревьев, установка скамеек, организация площадок для выгула собак и ремонт ряда дорог.

Полтавченко поручил скорректировать госпрограмму города с учетом этих предложений, а также сделать единый документ со сроками и объемами инвестиций.