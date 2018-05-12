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12 Май, 2018


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Автомобилистов ждут ограничения на Большеохтинском мосту

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в: Новости
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Движение будет затруднено из-за дорожных работ

Фото: wikimedia.com

В пресс-службе КРТИ Петербурга рассказали о новых ограничения движения, которые ждут автомобилистов на Большеохтинском мосту и прилегающих к нему тоннелю и путепроводу.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия. Они затронут саму переправу, тоннель на летом берегу со стороны Синопской набережной и путепровод на правом берегу со стороны Малоохтинской набережной.

С полуночи 12 мая до 22:00 13 мая движение ограничат по крайним правым полосам в обоих направления.

Также движение по крайний правым полосам в обоих направлениях ограничат с 13 по 18 мая с 22:00 до шести утра. И с 22:00 18 мая до 22:00 20 мая. 19 и 20 мая в тоннеле движение ограничат на ночь и утро, с 20:00 до часу дня.

Ограничения ждут и внутренние полосы в обоих направлениях:

с 20 до 25 мая по ночам – с 22:00 до 6:00;

с 22:00 25 мая по 22:00 27 мая не только ночью;

с 27 по 31 мая снова по ночам – с 22:00 по 6:00.

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