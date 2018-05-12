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12 Май, 2018


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Два летних кафе снесли в центре Санкт-Петербурга

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в: Новости
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Веранды заведения пропали на Итальянской улице и набережной канала Грибоедова

Фото: torange.biz

В центре Северной столицы в пятницу, 11 мая, снесли два летних кафе. Веранды разобрали у суши-бара «Две палочки» на Итальянской улице и Ziscafe на набережной канала Грибоедова.

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ).

Уточняется, что оба участка попали в схему размещения нестационарных торговых объектов, но их владельцы не стали заключать с городом соответствующие договора.

Пользователи получили уведомление о добровольном освобождении, которые было ими проигнорировано, добавили в ЦПЭИГИ.

Добавим, что две недели назад на улице Рубинштейна снесли террасу итальянского ресторана Macaroni, которая также работала без заключения соответствующего договора с городом. Срок действия необходимого документа закончился в 2017 году.

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