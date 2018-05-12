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12 Май, 2018


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Форум и съемки фильма ограничат движение в Петербурге

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в: Новости
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На движение транспортных средств также повлияет легкоатлетический пробег

Фото: pixabay.com

Водителей Северной столицы ждут очередные ограничения движения. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 17 по 18 мая будет ограничено движение по улице Рубинштейна, от переулка Щербакова до улицы Ломоносова. Они связаны с проведением в городе Международного юридического форума.

Также будет введен запрет на парковку на нечетной стороне набережной Мойки от Невского до Певческого проезда. Сроки запрета – с 15 до 20 мая.

В ночь с 12 на 14 мая будет ограничено движение по улице Зодчего России и на площади Островского. Там будут проходить съемки фильма «Сирано де Бержерак».

Ограничения ждут автомобилистов и 13 мая из-за легкоатлетического пробега «Сестрорецкий полумарафон». Нельзя будет проехать по улице Мосина, Тарховскому проспекту, Федотовской дорожке и дороге к Шалашу Ленина. Ограничения продлятся с 10:30 до 14:00.

Напомним, ограничения из-за ремонта дорожного покрытия ждут автомобилистов на Большеохтинском мосту.

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