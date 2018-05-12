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12 Май, 2018


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Снос казарм Семеновского полка в Петербурге прокомментировало Минкультуры

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в: Новости
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В ведомстве обещают не сносить, а «воссоздать» здание

Фото: citywalls.ru

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Звенигородской улице снесут казармы лейб-гвардии Семеновского полка. Градозащитники тогда уверяли, что соответствующее распоряжение отдал лично министр культуры Владимир Мединский.

Теперь эту информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства культуры. Там уверяют, что здание сносить не будут, его воссоздадут.

По словам руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Натальи Волынской, казармы планируют отдать Малому драматическому театру (МДТ).

В связи «с ужасным состоянием постройки», министерство рассматривает вариант разборки здания и его последующего воссоздания.

Волынская также подчеркнула, что здание на Звенигородской улице не является объектом культурного наследия, исторической ценностью обладает только фасад казарм.

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