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12 Май, 2018


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Петербургский метрополитен выпустит новые жетоны

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в: Новости
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Стоимость жетона без блистера составит 45 рублей

Фото: metro.spb.ru

После официального открытия станций «Беговая» и «Новокрестовская» в петербургском метро начнется реализация новых жетонов. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

По словам представителей организации, жетоны будет продавать в блистере «Станция метрополитена – Новокрестовская» и «Станция метрополитена – Беговая». А также каждого вида указанных монет без блистера (россыпью).

Без блистера жетон можно приобрести за 45 рублей. В блистерах жетоны будут продаваться по 390 рублей.

На сегодняшний день в кассах подземки можно приобрести юбилейные жетоны в блистерах: «Станция метрополитена «Площадь Александра Невского -1». 50 лет», «Станция метрополитена «Маяковская». 50 лет», «Станция метрополитена «Гостиный двор». 50 лет» и «Станция метрополитена «Василеостровская». 50 лет».

Ранее Смольный опубликовал «Полезную карту петербургского метро», на которой появилась ценная информация по маршрутам поездов и т.д.

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