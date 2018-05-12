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12 Май, 2018


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В Петербурге появится Торговый дом республики Сербской

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в: Новости
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Представители Республики планируют принять участие в ПМЭФ-2018

Фото: pixabay.com

В Петербурге может появиться Торговый дом республики Сербской (Босния и Герцеговина). Проект готовится в рамках расширения сотрудничества с Северной столицей.

Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора города на Неве Сергей Мовчана.

В пятницу, 11 мая, в Смольном прошло заседание рабочей группы по развитию сотрудничества двух государств под руководством не только Мовчана, но и министра экономических отношений республики Сербской Златана Клокича.

Клокич также добавил, что делегация республик  во главе с президентом Милорадом Додиком примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2018.

В ходе мероприятия стороны должны подписать соглашения между ОАО «Климов» и компаний «ОРАО» об открытии сервисного центре в республике Сербской, пишет «АНБ».

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