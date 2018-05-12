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12 Май, 2018


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Петербуржцы застряли в гигантских пробках на выезде из города

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в: Новости
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Проблемы с движением зафиксировали на Зеленогорском и Приморском шоссе

Фото: pixabay.com

В субботу, 12 мая, жители Северной столицы решили использовать солнечную погоду по полной программе и направились за город, где тут же застряли в многокилометровых пробках. Об этом свидетельствую данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Автомобилисты толкаются на Новоприозерском шоссе, Зеленогорском и Приморском шоссе и ЗСД. Пробки также провоцируют несколько небольших ДТП.

Пробка появилась и на Колтушском и Мурманском шоссе. Там движение практически парализовано.

Добавим, что аналогичные транспортные заторы следует ждать 13 мая, когда после выходных в город на Неве будут возвращаться дачники.

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