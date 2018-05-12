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12 Май, 2018


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На документы для нового метро Смольный готов потратить 40 миллионов рублей

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в: Новости
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Соответствующий конкурс объявил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города

Фото: википедия

Власти Северной столицы готовы выделить на разработку документации по проектированию продолжения линий городской подземки более 40 миллионов рублей.

Заказчиком оказался Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который объявил три конкурса на подготовку необходимых документов.

Смольный потратит на корректировку документов по строительству Фрунзенского радиуса от станции «Садовая» до станции «Международная» 3,4 миллиона рублей.

12,6 миллиона рублей уйдет на проектирование линии метрополитена от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».

Еще 24,5 миллиона рублей понадобятся на документы по проектированию поземки от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна».

Все работы должны быть завершены до конца июня 2019 года.

Ранее КРТИ объявил конкурс на проектирование и оценку имущественно-правовой ситуации для нового участка Лахтинско-Правобережной линии подземки. Метро должно пройти от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово», которая будет располагаться в Ленинградской области.

В скором времени должны быть официально открыты станции «Беговая» и «Новокрестовкася», которые продолжает «зеленую» ветку городского метрополитена. Подземка уже подготовила для петербуржцев новые жетоны в честь открытия.

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