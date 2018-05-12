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12 Май, 2018


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Река Мурзинка в Петербурге стала кроваво-красной

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в: Новости
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Жители Невского района обратили внимание, что водоем поменял свой цвет

Фото: Мудрый Мужчина/»ВКонтакте»

В Невском районе Санкт-Петербурга река Мурзинка, впадающая в Неву, неожиданно поменяла цвет на кроваво-красный. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На YouTube появилось видео, которое сняла жительница дома №138, корпус 2 по улице Обуховской Обороны.

Горожане утверждают, что река постоянно меняет свой цвет в зависимости от времени года. К примеру, зимой она становится ядовито-желтой, ну а весной, по всей видимости, багровой.

Петербуржцы уверены, что цвет водоема меняется из-за техногенным сбросов.

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