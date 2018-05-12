Игорь Албин рассказал, когда откроют «Новокрестовскую» и «Беговую»

Одна из новых станций петербургской подземки откроется уже 13 мая

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал про открытие новых станций городского метрополитена.

По его словам, станция метро «Новокрестовская» и временный пешеходный мост открываются уже в это воскресенье, 13 мая. Время открытия – 10:00.

Добавим, что точную дату открытия станции «Беговая» Албин не назвал, отметив, что это произойдет «в ближайшие дни». Сейчас в подземке идут пуско-наладочные работы, добавил вице-губернатор.

«Это подарок жителям города от Губернатора Георгия Полтавченко и Правительства Санкт-Петербурга ко Дню Города», — заключил Албин.

Ранее в СМИ появилось информация о том, что станция «Беговая» не будет открыта в указанный ранее срок. У строителей якобы возникли проблемы с грунтовыми водами на перегоне «Беговой» и «Новокрестовская». Однако сами строители подчеркнули, что работы идут по графику, и станция точно откроется в мае.