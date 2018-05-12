Власти пообещали расселить жильцов дома на Ремесленной

Соответствующее заявление сделал Игорь Албин

Жильцов дома №5 на Ремесленной улице начнут расселять в ближайшее время. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Он отметил, что проектировщики и Служба Заказчика «перемудрила».

«По поручению Губернатора Полтавченко Георгия Сергеевича проводим обследование жилых помещений и в ближайшее время начнем отселение людей», — отметил Албин.

Вице-губернатор также принес извинения за неудобства.

Напомним, ранее специалисты КРТИ начали обследовать дом на Ремесленной, чтобы оценить соответствие здания требования, установленным санитарно-эпидемиологическими нормами.

Эксперты выбрали для проведения проверки 14 помещений дома, в которых микроклимат подвержен наибольшему влиянию окружающей среды.

После проверки обещали провести заседание районной межведомственной комиссии, которая должна вынести вердикт о пригодности дома для проживания людей.