Дворкович: стадионы к ЧМ-2018 в России уже готовы

Абсолютным приоритетом к турниру председатель оргкомитета назвал безопасность

Председатель организационного комитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал журналистам, что строительство объектов к чемпионату мира в России идет по установленному графику.

«Все стадионы уже готовы, сейчас ведутся работы над дополнительными отдельными мероприятиями, которые ФИФА попросила сделать нас – на подъездах к стадионам дополнительно благоустраиваются территории, улучшается работа внутренних служб, все делается для хорошего освещения праздника», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».

Он также добавил, что все необходимые для проведения мундиаля спортивные объекты проверяются по высшему разряди. «Безопасность – абсолютный приоритет над остальным», — отметил Дворкович.

В ближайшие дни глава оргкомитета пообещал открытие аэропортов в Калининграде, а также новых станций метро в Петербурге и Нижнем Новгороде.

Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.