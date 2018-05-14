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14 Май, 2018


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Владимир Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2018

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в: Новости
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В приветствии глава государства выразил уверенность в полезности работы форума

Фото: kremlin.ru

На официальном сайте Кремля появилось приветствие президента России Владимира Путина к участникам и организаторам Петербургского международного экономического форума-2018 (ПМЭФ).

В своем послании глава государства выразил уверенность в том, что в ходе форума будут подготовлены полезные идеи, которые улучшат состояние мировой экономики.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика XXI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека», — говорится в приветствии.

«Уверен, что в ходе форума будут выработаны полезные идеи и инициативы, призванные способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики, а также подписаны взаимовыгодные соглашения и контракты», — сказал президент РФ.

Форум состоится 24-26 мая 2018 года. Его девиз – «Создавая экономику доверия».

Помимо Путина в ПМЭФ примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон.

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