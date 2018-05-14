Центральную улицу в Кудрово откроют после ремонта до конца мая

После проведения ремонта, участок дороги будет передан на баланс Заневского поселения

Специалисты ГКУ «Ленавтодор» провели выездную проверку хода ремонта Центральной улицы в Кудрово. В настоящее время на объекте полностью уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, подрядчик приступает к устройству верхнего слоя дороги.

Как напоминают в пресс-службе правительства 47 региона, дорожная техника и рабочие вышли на объект 18 апреля. Протяженность ремонтируемого участка — почти два километра. В рамках государственного контракта, помимо восстановления покрытия, предусмотрено устройство водоотводных лотков и ремонт обочин.

В дальнейшем участок дороги будет передан на баланс Заневского поселения. Администрация Заневки в дальнейшем будет ответственна за установку освещения и тротуаров.

Общая программа ремонтов региональных дорог в Ленинградской области в 2018 году включает в себя участки 30 трасс. Стоимость ремонта составляет почти 1,5 млрд рублей