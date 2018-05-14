жк днепропетровская 37

14 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Центральную улицу в Кудрово откроют после ремонта до конца мая

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

После проведения ремонта, участок дороги будет передан на баланс Заневского поселения

Специалисты ГКУ «Ленавтодор» провели выездную проверку хода ремонта Центральной улицы в Кудрово. В настоящее время на объекте полностью уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, подрядчик приступает к устройству верхнего слоя дороги.

Как напоминают в пресс-службе правительства 47 региона, дорожная техника и рабочие вышли на объект 18 апреля. Протяженность ремонтируемого участка — почти два километра. В рамках государственного контракта, помимо восстановления покрытия, предусмотрено устройство водоотводных лотков и ремонт обочин.

В дальнейшем участок дороги будет передан на баланс Заневского поселения. Администрация Заневки в дальнейшем будет ответственна за установку освещения и тротуаров.

Общая программа ремонтов региональных дорог в Ленинградской области в 2018 году включает в себя участки 30 трасс. Стоимость ремонта составляет почти 1,5 млрд рублей

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X