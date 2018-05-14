Финская сеть «К-Раута» обвинила партнеров в задержке 40 миллионов рублей

Ритейлер уже направил в суд более 40 исков

Партнеры финской сети строительных магазинов «К-Раута» задолжали организации около 40 миллионов рублей. Более 40 судебных исков компания уже подала после ухода с российского рынка, пишет «Деловой Петербург».

В феврале российские магазины «К-Раута» были проданы за 12 миллиардов рублей ритейлеру Leroy Merlin. После этого финны ушли с российского рынка.

После новостей об уходе партнеры «К-Раута» начали массово задерживать свои выплаты. Только с начала марта по май в Арбитражный суд поступило 47 исков от финнов. Общая сумма исков – более 40 миллионов рублей.

По словам гендиректора «К-Раута» Артема Тараева, организация всегда обращалась в суд, если ее контрагенты задерживали выплаты. Теперь задержек стало еще больше.