На Мойке нашли незаконные пристани для маломерных судов

После страта навигации на водных путях Петербурге свою проверку провел «Мостотрест»

На реке Мойке в Санкт-Петербурге специалисты «Мостотреста» обнаружили места несанкционированной посадки пассажиров на маломерные суда.

Свои проверки организация начала еще 20 апреля, после старта навигации на водных путях Северной столицы и активизацией экскурсионной деятельности, пишет «Фонтанка».

«Наибольшее количество нарушений, как и год назад, было выявлено на участке набережной реки Мойки между 1-м и 2-м Садовыми мостами», — рассказали в специалисты.

На набережной и газоне проверяющие нашли приспособления незаконной швартовки судов, которые были демонтированы аварийно-дежурным управлением «Мостотреста».

В правоохранительные органы уже направило обращение с просьбой посодействовать решению этого вопроса.