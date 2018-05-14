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14 Май, 2018


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На Мойке нашли незаконные пристани для маломерных судов

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в: Новости
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После страта навигации на водных путях Петербурге свою проверку провел «Мостотрест»

Фото: википедия

На реке Мойке в Санкт-Петербурге специалисты «Мостотреста» обнаружили места несанкционированной посадки пассажиров на маломерные суда.

Свои проверки организация начала еще 20 апреля, после старта навигации на водных путях Северной столицы и активизацией экскурсионной деятельности, пишет «Фонтанка».

«Наибольшее количество нарушений, как и год назад, было выявлено на участке набережной реки Мойки между 1-м и 2-м Садовыми мостами», — рассказали в специалисты.

На набережной и газоне проверяющие нашли приспособления незаконной швартовки судов, которые были демонтированы аварийно-дежурным управлением «Мостотреста».

В правоохранительные органы уже направило обращение с просьбой посодействовать решению этого вопроса.

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