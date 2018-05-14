В ЗакСе обсудят ситуацию с возможным сносом казарм Семеновского полка

Своё участие в совещании подтвердили режиссёр Александр Сокуров и искусствовед Михаил Мильчик

В городском парламенте во вторник, 15 мая, обсудят ситуацию с возможным сносом казарм Семеновского полка. В совещании примут участие парламентарии от трёх фракций: «Яблока», Партии роста, и «Справедливой России». Кроме того, своё участие в совещании подтвердили режиссёр Александр Сокуров и искусствовед Михаил Мильчик.

На встречу народные избранники пригласили представителей КГИОП, комитета по строительству, а также руководителя Северо-Западной дирекции Министерства культуры.

О том, что в Петербурге на Звенигородской улице могут снести казармы лейб-гвардии Семеновского полка стало известно 10 мая. Градозащитники тогда уверяли, что соответствующее распоряжение отдал лично министр культуры Владимир Мединский.

Затем эту информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства культуры. Там заверили, что здание сносить не будут, его воссоздадут.

По словам руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Натальи Волынской, казармы планируют отдать Малому драматическому театру (МДТ).

В связи «с ужасным состоянием постройки», министерство рассматривает вариант разборки здания и его последующего воссоздания.

Волынская также подчеркнула, что здание на Звенигородской улице не является объектом культурного наследия, исторической ценностью обладает только фасад казарм.