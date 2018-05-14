Горсуд оставил Марата Оганесяна за решеткой до 7 июля

Куда делись похищенные со стадиона на Крестовском деньги, до сих пор неизвестно

Городской суд принял решение об отказе в переводе на домашний арест для Марата Оганесяна и оставил его за решеткой до 7 июля этого года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

При этом местонахождение похищенных денежных средств следствием до сих пор не установлено. Как отметили в пресс-службе, адвокат, в свою очередь, сообщил, что все имеющееся имущество Оганесяна арестовано, и его вполне достаточно, чтобы возместить ущерб.

Экс-главу строительного блока Смольного Марата Оганесяна арестовали в Москве

16 ноября 2016 года. Ему вменялись хищения на 50 млн рублей при строительстве табло на стадионе. Позже Оганесяна перевезли в Петербург. На бывшего чиновника Смольного было заведено уголовное дело по факту получения взятки.