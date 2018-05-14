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14 Май, 2018


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Эксперты назвали лучший мобильный интернет в метро Петербурга

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в: Новости
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Данные предоставило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily

Фото: wikipedia

По данным специалистов, все мобильные операторы петербургского метрополитена обеспечивают подземку достаточной скоростью передачи данных, но качество передачи этой информации в тоннелях уступает Wi-Fi на самих станциях метро.

Об этом сообщает «Regnum» со ссылкой на данные аналитического агентства TelecomDaily.

Полное тестирование скорости мобильной связи прошли все четыре мобильных оператора — Tele2, «Вымпелком», «МегаФон» и МТС. Наилучшая скоростью достигает 74,1 Мбит/c, худшая – 2,7 Мбит/c. Во всех номинациях лучший результат показал «Мегафон».

«В последнее время все делают упор именно на мобильный интернет: разговаривать в метро достаточно затруднительно из-за шума, а вот смотреть на экран смартфона или планшета — весьма распространенный способ времяпрепровождения», — объяснил итоги исследования генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Напомним, беспроводной Wi-Fi должен летом 2018 года появиться и на новых станциях подземки Петербурга – «Новокрестовской» и «Беговой». Всего будет установлено 22 базовые станции. Работы по прокладке кабеля планируют начать уже в июне.

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